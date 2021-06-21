Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek

Van'ın Tuşba Belediyesi, bölge hayvancılığının desteklenmesi amacıyla su kaynakları yeterli olan kırsal mahallelere su sıvatı kurma çalışmalarını bu yılda sürdürdü.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın canlanması ve gelişimini sağlamak amacıyla her zaman çiftçi ve üreticinin yanında yer alan Tuşba Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl da 26 kırsal mahalleye 237 adet beton su sıvatı kurdu. Tuşba Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 3 milyon 166 bin 236 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de ilk sırada olan Van'da özellikle yaz mevsiminde daha fazla suya ihtiyaç duyulması nedeniyle Tuşba ilçesindeki meralarda otlatılan hayvanların bu zorunlu ihtiyacını bir nebze de olsa karşılanabilmesi için su kaynağı yeterli olan mahallelerde yaptığı su sıvatı kurulumunu tamamladı.

Belediye Başkanı Salih Akman, su sıvatı dağıtımını mahallelerin büyük ve küçükbaş hayvan sayısı ile meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresince su kaynağının kesilip kesilmediği gibi durumları tespit ettikten sonra dağıtımını yaptıklarını kaydetti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı bölgedeki birçok su kaynağının kuruduğunu veya su seviyesinde ciddi azalma yaşandığını anlatan Başkan Akman, kurdukları su sıvatlarının bölge hayvancılığına büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Akman, “Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçemizde hayvanların yazın ölümcül hastalık olan sarılıktan telef olmaması ve verimli hayvancılık yapılması adına su sıvatı kurulumu çok büyük bir önem arz etmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana 49 mahallemize 417 adet su sıvatı kurduk. Tuşba ilçemizde bugün itibarıyla su kaynakları yeterli olup su sıvatı kurumunu yapmadığımız hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı. Önümüzdeki yıllarda da yeni su kaynakları tespit edilmesi durumunda oralara da su sıvatı kurulumunu yapacağız” şeklinde konuştu.