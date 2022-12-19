Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek

Van'ın Tuşba Belediyesi, bölge hayvancılığı için hayata geçirdiği ‘Meralarda Sundurma/Gölgelik Yapımı' projesini tamamladı.

Hayata geçirdiği örnek projelerle ilçenin tarım, hayvancılık ve ekonomisine katkı sağlayan Tuşba Belediyesi, bölgede örnek teşkil edecek bir projeyi daha hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2022 yatırım programında yer alan ‘Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı'na sunduğu 5 kırsal mahallede ‘Meralarda Sundurma/Gölgelik Yapımı' projesini tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Kozluca, Kasımoğlu, Atmaca, Gedikbulak ve Çolpan mahallelerde yapımı tamamlanan toplam bin 500 metrekare alana sahip sundurmanın (hayvan gölgeliği) bölge hayvancılığına katkı sunacağına inandığını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugüne kadar eksiklik olarak gördükleri bu çalışmayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Hazırlanan projelerin değerlendirilmesinden gösterdikleri hassasiyetten dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e ve ekibine de teşekkür eden Başkan Akman, projenin başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm proje ekibini de tebrik ettiğini söyledi.