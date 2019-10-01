Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına destek

Van'ın Tuşba Belediyesi, meralarda hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sıvat dağıtımı yaptı.

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarım Bileşeni Birimine sunduğu proje ile ilçedeki 10 mahalleye 60 adet beton su sıvatı kazandırdı. Özellikle yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle daha fazla suya ihtiyaç hasıl olduğunu kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı mahalle ziyaretlerinde vatandaşların meralarda hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması için sıvat (hayvan içme suyu tesisi) talebinde bulunduğunu kaydederek, “Tuşba Belediyesi olarak meralarda otlayan hayvanların, bu zorunlu ihtiyacının bir nebze de olsa karşılanabilmesi için muhtarlarımızın ve bölge halkımızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız projeyi DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk. Aldığımız 60 su sıvatını 10 mahallemize kurarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Su sıvatlarının dağıtımını, mahallelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ile sürü sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresince su kaynağının kesilip kesilmediği gibi durumlar tespit edildikten sonra dağıtım planlamasının yapıldığını vurgulayan Başkan Akman, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, birçok kırsal mahallemizde su sıvatlarının kurulumunu tamamladı. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçemizde hayvanların yazın ölümcül hastalık olan sarılıktan telef olmaması ve verimli hayvancılık yapılması adına proje bölge için çok büyük bir önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.