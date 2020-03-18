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Tuşba Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van’ın Tuşba Belediyesi, korona virüsüne karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında tüm hizmet birimleri, kaymakamlık ile kapalı alanlarda başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, korona virüsüne karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında tüm hizmet birimleri, kaymakamlık ile kapalı alanlarda başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediye ekipleri, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ilk ölüm vakasının yaşanmasının ardında salgın hastalık riskine karşı alınan tedbirleri artırarak sürdürüyor. Ekipler, öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimleri ilaçlandı. Belediye hizmet binası, kaymakamlık ile kapalı alanlar düzenli dezenfekte ediyor.


Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarla çalışanların sağlığını korumak adına ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yapılan dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılarak yapıldığını kaydetti. Ayrıca kurum içerisinde belirli noktalara da koruyucu el dezenfektanı konulduğunu dile getiren Başkan Akman, “Hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

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