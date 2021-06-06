Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, haziran ayının ilk pazar günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü' dolayısıyla verdiği Van kahvaltısında kadın ve çocuklarla bir araya geldi.

İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına katılan kadın ve çocuklara otlu peyniri, kavutu, balı ve kaymağı ile iştah kabartan Van kahvaltısı ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen kahvaltı programında, ‘Van Kahvaltısı'nın 1 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen ve 51 bin 793 kişinin katıldığı bir organizasyonla en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bugün Dünya Kahvaltı Günü'dür. Van kahvaltısı, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiş. Bizler de hanım kardeşlerimizle beraber burada bu kahvaltıyı gerçekleştirdik. Kahvaltımızın ne denli meşhur olduğunu bir daha dünyaya kanıtlamış olduk” dedi Daha büyük katılımlı bir kahvaltı programı düzenlemek istemelerine rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sayıyı sınırlı tuttuklarını kaydeden Başkan Akman, “İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm kurum ve kuruluşların ortaklaşa düzenleyecekleri daha kapsamlı kahvaltılarda bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.

Oldukça sıcak bir ortamda geçen ve güzel sohbetlerin yapıldığı kahvaltı programı, Başkan Akman ve eşi Aygül Akman'ın misafirlerle toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.