Tuşba Belediyesinden eğitime ‘tablet' desteği

Van'ın Tuşba Belediyesi, uzaktan eğitim gören öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için bağışladığı tabletler düzenlenen törenle ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi.

Eğitime verdiği destekle bilinen Tuşba Belediyesinin, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı tabletler, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle sade bir törenle Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu'na teslim edildi. Tuşba Belediyesinin toplantı salonunda düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile bazı birim müdürlerinin de katıldığı teslim töreninde bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her evde bilgisayar ya da tablet olmadığından dolayı ailelerin yoğun bir şekilde belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Başkan Akman, “Korona virüs salgını nedeniyle evinde tableti veya bilgisayarı bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencimizin tablet ihtiyacını imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya çalıştık” dedi.

Tabletlerin, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler doğrultusunda yapıldığı belirtildi. İlçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen öğrenciler, Tuşba Belediyesi tarafından dağıtılan tabletler sayesinde uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini aksatmadan evlerinden takip edebilecekler.