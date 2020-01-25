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Tuşba Belediyesinden Elazığ'a yardım

Van’ın Tuşba Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki depremzedeler için 2 kamyon acil ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Van'ın Tuşba Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki depremzedeler için 2 kamyon acil ihtiyaç malzemesi gönderdi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Tuşba Belediyesi, bölgeye yardım malzemesi gönderdi. İçerisinde battaniye, yatak, çocuk ve yetişkin bezi, elektrikli soba, su ısıtıcısı, sandalye ve plastik raflı dolaplardan oluşan 2 kamyon yardımı Elazığ'a uğurladıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeleri en iyi 2011 yılında 2 büyük deprem yaşayan Vanlılar olarak kendilerinin anladıklarını kaydetti.


Yaşanan depremin hemen ardından harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Akman, ilk olarak acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 kamyon malzemeyi sevk ettiklerini dile getirerek, “Yaşanan bu soğuk havalarda vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek adına Elazığ'a gönderdiğimiz malzemeler, Elazığ'daki yetkililere teslim edilecek. Ben bu anlamda depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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