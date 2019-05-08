Tuşba Belediyesinden ‘Gül Kokulu Camiler' projesi

Van'ın Tuşba Belediyesi, başlattığı ‘Gül Kokulu Camiler' projesi kapsamında ilçe genelindeki camileri tek tek temizleyerek gül suyu sıkıyor.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, 5 yıl önce ‘Gül Kokulu Camiler' sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında başta merkez mahalleler olmak üzere ilçe genelinde bulunan tüm camilerin iç ve dış mekân temizliği düzenli olarak yapılıyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla Ramazan ayı öncesinde başlatılan ve her gün hazırlanan plan dâhilinde yürütülen cam temizliği, hız kesmeden devam ediyor. Camilerin sağlıklı ve hijyen olması için ellerinden gelen gayreti gösteren ekipler, cami içini baştan sona en ince ayrıntısına kadar özveriyle temizledikten sonra arkalarında gül kokulu camiler bırakıyor.

İlçe sakinlerinin ibadetlerini daha sağlık bir ortamda eda etmesi için yoğun bir çalışma yapan ekipler, temizlik malzemesi olarak genellikle özel kokuları tercih ediyor. Bu sayede hem caminin hoş kokmasını hem de hijyenik olmasını sağlayan ekipler, camilerde yaptıkları temizlik çalışmasından dolayı da halktan olumlu dönüşler alıyorlar.

Cami temizliğini büyük bir keyifle yaptığını dile getiren temizlik işleri görevlileri ise, cami temizliğimiz gibi bu güzel görevi yaptıkları için son derece memnun olduklarını kaydetti. Cami temizliği olması dolayısıyla görevlerini daha özenli yaptıklarını ve bu yüzden vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.