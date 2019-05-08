İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuşba Belediyesinden ‘Gül Kokulu Camiler' projesi

Van’ın Tuşba Belediyesi, başlattığı ‘Gül Kokulu Camiler’ projesi kapsamında ilçe genelindeki camileri tek tek temizleyerek gül suyu sıkıyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, başlattığı ‘Gül Kokulu Camiler' projesi kapsamında ilçe genelindeki camileri tek tek temizleyerek gül suyu sıkıyor.


Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, 5 yıl önce ‘Gül Kokulu Camiler' sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında başta merkez mahalleler olmak üzere ilçe genelinde bulunan tüm camilerin iç ve dış mekân temizliği düzenli olarak yapılıyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla Ramazan ayı öncesinde başlatılan ve her gün hazırlanan plan dâhilinde yürütülen cam temizliği, hız kesmeden devam ediyor. Camilerin sağlıklı ve hijyen olması için ellerinden gelen gayreti gösteren ekipler, cami içini baştan sona en ince ayrıntısına kadar özveriyle temizledikten sonra arkalarında gül kokulu camiler bırakıyor.


İlçe sakinlerinin ibadetlerini daha sağlık bir ortamda eda etmesi için yoğun bir çalışma yapan ekipler, temizlik malzemesi olarak genellikle özel kokuları tercih ediyor. Bu sayede hem caminin hoş kokmasını hem de hijyenik olmasını sağlayan ekipler, camilerde yaptıkları temizlik çalışmasından dolayı da halktan olumlu dönüşler alıyorlar.


Cami temizliğini büyük bir keyifle yaptığını dile getiren temizlik işleri görevlileri ise, cami temizliğimiz gibi bu güzel görevi yaptıkları için son derece memnun olduklarını kaydetti. Cami temizliği olması dolayısıyla görevlerini daha özenli yaptıklarını ve bu yüzden vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.