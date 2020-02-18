Tuşba Belediyesinden hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39) isimli kadını saatler süren zorlu yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırdı.

Van'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu birkaç kez ulaşıma açmasına rağmen geceden itibaren etkili olan tipi nedeniyle tekrar yolu kapanan Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39) için adeta seferberlik ilan etti. Yolun tipiden dolayı kapanması nedeniyle hastayı hastaneye yetiştirmekte zorlanan sağlık ekibine bir loder ve bir greyder ile destek olup yolu açmaya çalışan karla mücadele ekibi, zor anlar yaşasa da görüş mesafesinin yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışmanın olduğu mahalleye tüm çabaların sonucunda ulaştı.

Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Gülsüm Kızıltaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları, etkili olan yoğun tipiye rağmen hastalarına ulaşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, karla mücadele ekibi ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.