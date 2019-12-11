İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuşba Belediyesinden kar mesaisi

Van’ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, dün etkili olan kar yağışının ardında ilk mesaisine başladı.

Van'ın Tuşba Belediyesinin karla mücadele ekibi, dün etkili olan kar yağışının ardında ilk mesaisine başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçede etkili olan kar yağışı ve akabinde gece saatlerinde yaşanan fırtınadan dolayı kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Rakımı yüksek olan Akşit ve Yeniköşk mahallelerinde fırtınadan dolayı kapanan yolları açan ekipler, vatandaşların kar yağışının neden olduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir alındığı ve yaşanacak olan buzlanmalara karşı tuzlama ekibinin hazır bekletildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.