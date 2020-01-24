Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 30 personel ve 22 araçla yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı Van'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekibi, kar yağışının başladığı saatten itibaren yürüttüğü yol açma, tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız yürütüyor. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları doğrultusunda daha önce koordine edilen ekipler, kar yağışıyla çalışmalarına başlarken; kar yağışının etkili oluşundan dolayı açılan yollar kısa sürede tekrar kapandı. Dün gece saatlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde merkez 10 mahallenin ana arter, servis ve halkın kullandığı sağlık ocağı, cami ve taziye evlerinin önleri büyük ölçüde açıldı.

Belediye ekiplerinin seferberlik ruhu ile sahada olduğunu söyleyen Başkan Akman, kapanan tüm yolları bir an önce ulaşıma açmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğünü de dile getiren Başkan Akman, ekiplerin tüm yolları açana kadar vardiya şeklinde ara vermeden karla mücadele çalışmalarını yürüteceğini söyledi.

İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi geçtiği ifade edildi.