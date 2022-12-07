Tuşba Belediyesinden market denetimleri

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçe genelinde bulunan yerel ve ulusal zincir marketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlendirilen gıda mühendisi ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin raf fiyatları ile kasadaki uygunluğu, gıda ürünlerindeki son kullanma tarihleri ve özellikle ürünlerin saklama koşulları ile vergi levhası ve iş yeri ruhsatı gibi resmi evrakları detaylı bir şekilde incelendi.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, özellikle pandemi döneminden bu yana halkın sağlığını ön planda tutmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Yertürk, bugüne kadar düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimlere bundan sonra da ara vermeden sürdüreceklerini söyledi.