Tuşba Belediyesinden ‘Muhabbet Parkı' açılışı

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Muhabbet Parkı' hizmete açıldı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Gunini'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nin Van'ın en kadim mahallelerinden biri olduğunu ifade ederek, ancak kendilerinden önceki belediyelerin mahalle için herhangi bir çalışma yapmadığını söyledi. Başkan Özgökçe, “Zamanında İl Özel İdaresi tarafından burada bir yürüme yolu yapılmış, ancak sadece 2-3 ağaç dikilmiştir. Maalesef o dönemki belediyeler buraya park namına, yeşil alan namına hiçbir şey yapmamışlardı. Sonra Tuşba Belediyesi kurulur kurulmaz geldik ve bu gördüğünüz alanı dört dörtlük bir park haline dönüştürdük. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.

Göreve geldiklerinde ilçede sadece 8 bin metrekare yeşil alanın olduğuna dikkat çeken Başkan Özgökçe, “Ama bu yeşil alan içerisinde çim yoktu, park yoktu, kamelya yoktu. Abdurrahmangazi Mahallesi kurulduğu günden bugüne bu kadar hizmeti görmemişti. 8 bin metrekare olan yeşil alan 2016 yılında 86 bin, 2017'de 102 bin, 2018'de ise şu anda toplam 211 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. Mevcut olan bütün yerlerde hamdolsun parklarımızı çocuklarımızın, ailelerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin hizmetine açtık. Sizlerin mutlu ve huzurlu olması için, çocuklarımızın oyunlarını çamurlu yollarda değil de bu güzel parklarda oynasınlar ve sağlıklı bir nesil yetiştirelim diye biz bu parklarımızın hepsini bir bir açıyoruz” ifadelerini kullandı.

İleriki süreçte yeşil alan çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özgökçe, “Allah'ın izni, sizlerin destekleri ve dualarınızla hedefimiz kişi başına en az 22 metrekare yeşil alanı bulmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan olmazsa, ak belediyecilik olmazsa, AK Parti hükümetlerinin destekleri olmazsa, bu güzel yatırımlar Van'a gelmezse, Van yine o mezbelelik, o çöplük gibi alanlarda kalacaktır. Hizmetlerinin devamını istiyorsanız 31 Mart'ta hep birlikte ak belediyelere tamam diyeceğiz. İnşallah ak belediyecilikle hizmetlerin sayısını artıracağız. Çünkü biz burada tabiri caizse çıraklık dönemini yaşadık. Şimdi ustalık dönemi. Ustalık döneminde daha da büyük mega projeleri Van'a kazandıracağız. İnsanoğlu tecrübe kazanıyor ve bu tecrübeleri, bu projeleri Tuşba'ya kazandırmaya, hizmetkarlığa talibiz. İnşallah sizlerin destek vermesi halinde biz bu hizmetin daha büyüğünü, daha güzellerini çok kısa sürede kazandıracağız. Ben bu anlamda bu parkın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, parkın mahallemize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından parkın açılışı yapıldı.