Tuşba Belediyesinden öğrenci ve hasta yakınlarına sıcak çorba

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileriyle üniversitenin hastanesine gelen hasta yakınlarına ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Tuşba Belediyesi, 3 ayrı noktada günde ortalama 5 bin kişiye sıcak çorba dağıtıyor. Hazırlanan çorbalar, sabah erken saatlerde üniversite hastanesine gelen hastalar ve hasta yakınları ile üniversite öğrencilerine kampüs alanında kurulan 3 ayrı noktada ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sabah 07.00 ile 10.00 saatleri arasında yapılan sıcak çorba ikramı; öğrenciler, hastalar ve hasta yakınlarına ekmekle birlikte dağıtılıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) ile Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğunun talebi üzerine ücretsiz çorba dağıtımı yaptıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Ailelerinin bizlere emaneti olarak gördüğümüz, geleceğimizin teminatı gençlerimize ücretsiz kahvaltı imkanı sağlayarak sağlıklı beslenmelerine destek verebilmek için böyle bir uygulama başlattık. Uygulamayla tüm öğrencilere her sabah hijyenik ve kaliteli bir kahvaltı yapabilme olanağı sunuyoruz. Öğrencilerimize bir nebze de olsun destek olabilmek, onların yanlarında olduklarımızı hissettirmek adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İl dışından ilimize gelen öğrencilerimiz başımızın tacı ve biz Vanlıların misafirleridirler. Bu bağlamda öğrencilerimize Vanlılar olarak sahabet etmek ve misafirperverliğimizi göstermek bizlerin boynunun borcudur. Ramazan ayında da yine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanımıza kurduğumuz iftar çadırımızda öğrencilerimize her gün 4 çeşit sıcak yemek dağıtmıştık. Her vakit öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler hizmetten memnun

Sıcak çorba hizmetinden faydalanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, çorba dağıtımının yerinde bir karar olduğunu söylediler. Tat ve kıvam olarak çorbayı çok güzel bulan öğrenciler, “Sabah geldiğimizde üşüyoruz, çorba içtiğimizde içimiz ısınıyor. O sıcaklıkla derslerinize devam ediyoruz. Tuşba Belediye bu çalışmasıyla güzel bir şeyler düşünmüş. Yapılan bu çalışmadan dolayı belediyemiz ve Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye teşekkür ediyoruz” diye konuştular.