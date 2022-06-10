Tuşba Belediyesi'nden, öğrenciler için uçurtma şenliği düzenledi

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, geleceğimizin teminatı çocuklar için ‘Uçurtma Şenliği' düzenledi.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunan Çitören İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Uçurtma Şenliği'ne katılanlar güzel bir havada uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdiler. Belediye çalışanları tarafından dağıtılan rengarenk uçurtmaları öğretmenleri ile birlikte gökyüzünün maviliğiyle buluşturan öğrenciler, gönüllerince eğlendiler. Kimileri uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimileri ise uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar dakikalarca gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu. Okullarından dolayı çocukların birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çocukların bir yıllık eğitim öğretim yorgunluğunu uçurtma uçurarak atmalarını için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Çocukların eğlenceli ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Çocuklarımızın kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla belediye olarak resim, gitar, piyano, bağlama, erbane, keman, halk oyunları, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, bilgisayar, İngilizce, ney ve Kur'an-ı Kerim gibi 16 branşta kurs açıyoruz. Çocukların hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacak olan tüm kurslarımız tamamen ücretsizdir. Çocuklarımıza eğitim, kültür ve sanat dolu bir yaz tatili geçirmelerini planlıyoruz” dedi.

Öğrenciler, belediye personeli tarafından dağıtılan uçurtmalarını uçurarak, bir yılın yorgunluğunu da bir nebze olsun atmaya çalıştı. Öğrenciler, kendilerini bu anı yaşattıkları için Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. Ayrıca belediye çalışanları tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.