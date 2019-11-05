Tuşba Belediyesinden öğrencilere sınav öncesi sıcak süt ikramı

Van'ın Tuşba Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine vize sınavları boyunca devam edecek sıcak süt dağıtımına başladı.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü desteği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Üniversiteli Ak Gençlik (Van ÜNİAK) Topluluğunun koordinesinde, vize sınavları boyunca öğrencilere yönelik ‘Kampüste sıcak süt vakti' etkinliği başlatıldı. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Tuşba Belediyesi, öğrencilerin kahvaltı yapmadan derse girmemeleri ve kahvaltı alışkanlığını aşılamak amacıyla vize haftası boyunca üniversite alanında oluşturulan stantta kurulan kazanlarda kaynatılan sütü sabah erken saatlerde ücretsiz dağıtıyor.

Sabahın erken saatlerinde üniversite alanına kurulan stantta kaynatılan sütü bardaklara doldurarak sınava ve derse gelen öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Gül Ebinç ile birlikte dağıtan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sınavlara yetişmek için sabah erken kahvaltı imkanı bulamayan öğrencilere ücretsiz kahvaltı imkanı sağlayarak sağlıklı beslenmelerine destek verebilmek için böyle bir uygulama başlattıklarını kaydetti. Uygulama ile vize haftası boyunca öğrencilere her sabah hijyenik ve kaliteli bir süt içme imkanı sunacaklarını dile getiren Başkan Akman, “Öğrencilerimize bir nebze de olsa destek olabilmek, onların yanlarında olduklarımızı hissettirmek adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimize böyle bir imkânı sunduk. Her vakit öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler sıcak süt hizmetinden memnun

Ücretsiz olarak dağıtılan sıcak süt hizmetinden faydalanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, süt dağıtımının yerinde bir karar olduğunu söylediler. Taze olarak kazanlardan kaynatılarak dağıtılan sıcak sütü güzel bulan öğrenciler, “Tuşba Belediyesi bu çalışmasıyla güzel bir şeyler düşünmüş. Yapılan bu çalışmadan dolayı belediyemiz ve Belediye Başkanımız Salih Akman'a teşekkür ediyoruz” diye konuştular.