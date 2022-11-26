Tuşba Belediyesinden öğretmenler arası satranç turnuvası

Van'ın Tuşba Belediyesi, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler arasında düzenlediği satranç turnuvasında dereceye girenler, Belediye Başkanı Salih Akman tarafından ödüllendirildi.

Tuşba Belediyesinin, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Van İl Temsilciliğinin destekleri ile Van'da görev yapan öğretmenler arasında düzenlediği satranç turnuvası Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde yapıldı. İl genelinde görev yapan öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2 gün devam eden turnuva, 6 tur şeklinde gerçekleştirildi. Satranç lisansına sahip öğretmenlerin de mücadele ettiği ve TSF satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE satranç kurallarının geçerli olduğu turnuvada, dereceye girenler Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman tarafından ödüllendirildi.

Dereceye giren öğretmenler ile TSF Van İl Temsilcisi Adnan Yaviç'i makamında kabul eden Başkan Akman, bireyin yetişip gelişmesinde öğretmenlerin büyük payının olduğunu söyledi. Öğretmenlerin, bu ülkenin geleceğine, nesillerine yön veren insanlar olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “24 Kasım Öğretmenler Gününüzü yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

TSF Van İl Temsilcisi Adnan Yaviç ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasına sağlamış olduğu destekten dolayı Başkan Akman'a teşekkür ederek, ‘Kültürden Spora Satranç Tarihimiz' adlı kitabı hediye etti.

Başkan Akman; turnuva sonunda birinci olan Suat Akkuş'u yarım altın, ikinci olan Zana Arslanargun'u çeyrek altın ve üçüncü olan Yusuf Kemal Eren'i ise gram altın ile ödüllendirdi. Başkan Akman, turnuvaya katılım sağlayanlar kadın öğretmenler arasında en iyi derece yapan 3 öğretmene de çeşitli hediyeler verdi.