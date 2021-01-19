Tuşba Belediyesinden ‘ölçü ve tartı ayar beyannamesi' uyarısı

Van'ın Tuşba Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinde beyanname verme süresinin başladığı ve vatandaşların son gün olan 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada; 3516 Sayılı Ölçüler ve Tartı Ayar Kanunu gereği ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik tartı, baskül, kefeli terazi ve kantarların muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi. Ölçü ve tartıların ilk muayenesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıldığını ve ilk muayene damgası bulunmayan ölçü, tartı aletlerinin almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmanın yasak olduğu kaydedilen açıklamada; “Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Tuşba Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimi'nden tamir izin formu almadan tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Birimi memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir” denildi.

Semt pazarları ile ilçede kefeli terazi, kantar, baskül ve ibreli terazi kullanan esnafın ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında olduğu ve 2 yıl geçerliliği olan beyannamenin belediyeye verilmesinin zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, “Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Belirtilen sürede ölçü ve tartı aletlerinde beyanname vermeyen esnafın hakkında 1 Mart 2019 tarihinden itibaren 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.