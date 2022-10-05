Tuşba Belediyesinden personeline ‘trafik güvenliği' eğitimi

Van'ın Tuşba Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları çerçevesinde personeline ‘Trafik Güvenliği Eğitimi' verdi.

Tuşba Belediyesi, çalışanlarının çeşitli alanlarda bilinç ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Belediyenin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün destekleri ile düzenlediği eğitim semineri Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Tüm belediye çalışanlarının katıldığı ‘Trafik Güvenliği Eğitim' seminerinde Trafik Polisi Yusuf Bayram, trafiğin tanımını yaparak başladı. Slayt gösterisi eşliğinde genel trafik kuralları, güvenli trafik akışını etkileyen faktörler ve kazaların nedenleri gibi önemli konuları anlatan Polis Memuru Bayram, trafik güvenliğinde en önemli konunun görmek, duymak ve görünür olmak olduğunun altını çizdi.

Olabilecek bir riskin önceden fark edilmesinin de kişinin kendini koruması noktasında hayati önem taşıdığını vurgulayan Polis Memuru Bayram, güvenli sürüş başta olmak üzere yaya önceliği ve trafikte iletişim konularını anlattı. Polis Memuru Bayram, “Trafik konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olursak kazaların ve can kayıplarının önüne o kadar geçmiş oluruz” dedi.