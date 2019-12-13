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Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata' denetimi

Van’ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolataların kapaklarının boğazlarına kaçması sonucu hayatlarını kaybetmesi üzerine okul kantinleri ile okul çevresinde bulunan bakkallarda denetim yaparak bulduğu ürünü topladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolataların kapaklarının boğazlarına kaçması sonucu hayatlarını kaybetmesi üzerine okul kantinleri ile okul çevresinde bulunan bakkallarda denetim yaparak bulduğu ürünü topladı.


Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mert Yağız Köksal ile Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Umut Bilgi'nin aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borularını tıkaması sonucu yaşamını yitirmesi, tüm dikkatleri bu ürünün üzerine çekti. Okul kantinleri ile çevresinde bulunan bakkallarda düzenli olarak denetimlerini sürdüren Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren İskele, İstasyon, Altıntepe, Seyrantepe, Abdurrahmangazi ve Akköprü mahallelerindeki okul kantinleri ile okulların yakınında bulunan bakkallarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde okullara yakın bir kaç mahalle bakkalında ele geçirilen şırınga şeklindeki çikolataya el konma işlemi gerçekleştirilirken, diğer ürünler de incelendi ve kantinlerin ruhsatları kontrol edildi.


Tüm okul kantinlerinde denetimlerini düzenli olarak yaptıklarını kaydeden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ‘Şırıngalı Çikolata' vakalarının ortaya çıkması ile birlikte Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri doğrultusunda ilçe genelindeki tüm okul kantinleri ile okullara yakın bakkalları tek tek kontrol ettiklerini dile getirdiler. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “O ürünü bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Gerekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradığımız ‘Şırınga Çikolata' ve buna benzer oyuncak türü insan sağlığını tehdit eden çikolata ve şekerleri topluyoruz. Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz” diye konuştular.

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