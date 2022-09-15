Tuşba Belediyesinden sonbahar temizliği

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her gün düzenli olarak çöp toplama, cadde ve sokak temizliği gibi rutin işleri yapan Tuşba Belediyesi ekipleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Tüm mahallelerdeki cadde ve sokaklarda 7/24 esasına göre 36 ekip, 30 araç ve 140 personelle detaylı bir temizlik çalışması yürüten Tuşba Belediyesi, bir yandan da bölgede uzun geçen kış mevsimine hazırlık yapıyor.

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere refüjler, kaldırımlar, cadde ve sokaklardaki çöp ve atıkları büyük bir titizlikle toplayan ekipler, aynı zamanda süpürge araçları ile yolları süpürüyor. Boşalttıkları çöp konteynerlerini ilaçlayarak muhtemel kötü koku ve bakteri oluşumunu önleyen belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde ihtiyaç duyulan merkezdeki cadde ve sokak ile okul, sağlık ocağı, cami ve taziye evlerinin önlerini de tazyikli suyla yıkayarak temizliyor.

Daha temiz bir Tuşba için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe halkının sağlığını doğrudan etkileyen ve ilçede kötü görüntüye neden olan çöplerin temizliği konusunda gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiklerini söyledi. İlçe halkı ile el ele vererek temiz çevre ve sağlıklı yarınlar için çalıştıklarını belirten Başkan Akman, “Gelecek nesillere temiz bir Tuşba bırakmak için çalışmalarımıza büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. İlçemizi temiz tutmak, temizlik ekipleri kadar bizlerin de görevidir” ifadelerini kullandı.