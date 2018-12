Tuşba Belediyesinden ‘Tuşba Sizi Dinliyor' projesi

Van'ın Tuşba Belediyesi, ‘Tuşba Sizi Dinliyor' projesiyle cami, park ve toplu yaşam alanlarında stant kurarak vatandaşların görüş, önerileri ve taleplerini yerinde alıyor.

Tuşba Belediyesinin, her hafta düzenli olarak yaptığı ‘Halk Günü'nün yanı sıra cuma günleri ise mahalle mahalle, sokak sokak halk dinleniyor. Her cuma görevlendirilen 5 birim müdürü ve beraberindeki teknik personellerle cuma saatinden önce belirlenen cami önünde ‘Tuşba Sizi Dinliyor' sloganı ile standını kurarak cami cemaatinin sorun, sıkıntı, görüş, düşünce ve önerilerini alan ekipler, gün sonunda hazırladığı raporu, Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye sunuyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ilgilendiren konuları takip eden haftanın ilk pazartesi günü ilgili kurumlara iletilerek, işler takip edilmekte ve iletişim bilgileri alınan vatandaşa mutlaka geri bildirimlerde bulunulmaktadır. 2014 yılının başından bugüne kadar tüm kırsal mahallelere gidilerek o mahalle halkı ile birlikte cuma namazı kılındıktan sonra taziye evlerinde yemekli bir toplantı yapılarak halkın sorunlarını dinleyen belediye ekipleri, ilçe merkezindeki 10 mahallede bulunan yaklaşık 75 caminin önünde stantlar kurarak vatandaşı dinleyerek, birlikte cuma namazı eda ediyor.

Mahallinde sorunlar tespit edilerek, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken faaliyetlerin halkın talepleri doğrultusunda sorunsuz bir şekilde yapıldığını ifade eden Başkan Özgökçe, böylelikle gönül belediyeciliğin en önemli adımı olan halkla birlikte olma ve problemlere yerinde müdahale yapıldığını söyledi. Başkan Özgökçe, “Bu şekilde biz herkesi, her vakit, her yerde dinliyoruz ve hamdolsun çok sıkı bir iletişim içindeyiz. Özellikle her cuma namazında camilerimiz ile halkımızın yoğun oldukları ortamlarda karşılıklı iyi niyetle, tevazu, samimiyet ve gayretle sahada bilgiler toplanmaktadır. Bu şekilde bir günde binlerce kişiyi aynı anda dinleme imkanını buluyoruz. Elimizden geldiğince gerek halk günlerinde gerekse düğün, taziye, şehit ailesi, gazi, engelli, yaşlı ve hasta ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca bu faaliyetimiz ile hangi mahallede, hangi sokakta, hangi sitede, hangi apartmanda ne sorun var, hepsine vakıfız. Hatta hangi vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olduğunu dahi çok iyi belirliyoruz ve ona göre çözümler üretiyoruz. Stratejik planlarımız ve bir yol haritası dahilinde tespit edilen tüm sorunlar bu şekilde yerinde tespit edilerek çözümler üretilmektedir” dedi.

2023 hedeflerine ulaşmanın yolunun en kısa vakitte ve en az maliyetle en iyi hizmeti halka sunabilmek olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Bizler şehrin emini olarak, bu emanetlerin de eminiyiz. Bu çağda tüm dünya genelinde yaşanan küresel sorunlar ile yereldeki mikro düzeydeki tüm belediyecilik faaliyetlerinin vaktinde hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Her daim önce memleket, önce millet diyerek, vefalı ve kadirşinas halkımız için daha pek çok projelerimiz ve hedeflerimiz vardır. Bugüne kadar kıt imkanlar ile büyükşehir belediyelerinin gerçekleştiremediği pek çok eseri Van'ımıza kazandırdık. Her ne yaptıysak ilk ve tek olması, yıllardır belediyecilik alanında serhat şehri Van'ımızın ne kadarda sahipsiz olduğunun göstergesidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dünün hayalleri bugünün gerçekleri ve mega projeleri olduğunu unutmayalım. Çünkü geleceğin toplumu ancak bu memleketi dert edinen, bu halka vefa borcu olan, bu vatana sevdalı olanların gece gündüz çalışmaları ve projeler hayata geçirmeleriyle inşa edilir” şeklinde konuştu.