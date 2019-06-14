Tuşba Belediyesine ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü

Van'ın Tuşba Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı Van'a kazandıran Tuşba Belediyesi, ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkililerinden oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye'de ödüle layık görülen 3 belediyeden biri de Tuşba Belediyesi oldu.

Hedeflerinin sürdürülebilir bir çevre olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bunun ilk şartının ise insanları bilinçlendirmekten geçtiğini kaydetti. Doğru kullanılmayan her şeyin zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerekiyor. Ancak bu şekilde Tuşba'mız, ülkemiz ve dünyamız hem bize, hem de yeni nesillere bir miras olarak kalabilir” dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ece Marina'da Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 2019 Yılı Mavi Bayrak Ödülü'ne hak kazanmış olan 463 plaj, 22 marina ve 15 yatın temsilcilerinin katıldığı ‘Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülünü Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan verdi. Törende, Başkan Akman da Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a yün seccade hediye etti.