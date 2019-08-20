Tuşba Belediyesine modern hizmet binası

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni hizmet binasının kaba inşaatının son aşamaya geldiğini belirterek, “İlçe halkına yakışır güzellikte, modern bir hizmet binası inşa ediyoruz” dedi.

Tuşba ilçe merkezinin oluşturulacağı Erciş karayolu üzerindeki eski Et ve Balık Kurumu alanında inşası devam eden Tuşba Belediyesi yeni hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. Yeni hizmet binası tamamlandığında taban alanı 2 bin 300 bin metrekare, toplamda 12 bin 370 metrekare alana sahip olacak bina, bodrum artı 5 kat olarak hizmet verecek. İçerisinde bütün idari birimlerin yanı sıra, kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, meclis salonu, ibadethane de bulunacak.

20 Mart 2019 tarihinde temeli atılan ve bugüne kadar ara verilmeden inşaatı son hız devam eden hizmet binasının kaba inşaatı ve altyapısının yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek binayı yaparken, gelecek olan nesilleri de düşündük. Modern ve tarihi çizgileri ile halkımızın kendisini evinde hissedeceği sıcaklıkta belediye binasını yapmaktayız” dedi.

Hizmet binası yaparken, bir çarşısı olmayan ilçeye şehir merkezini de oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Akman, ilçenin ismini Urartular döneminde başkentlik yapan Tuşba'dan aldığını kaydederek, “Hizmet binamızda Selçuklu ve Osmanlı mimarisini içeren ve bölgede benzerine ender rastlanabilir bir hizmet binası olacak. Toplam 480 gün iş süresi olan ve 2020 yılının Ağustos ayının sonuna kadar teslim süresi olan hizmet binası, beklentimizin üzerinde hızla ilerliyor. İnşallah daha kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.