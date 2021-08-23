Tuşba Belediyesinin asfalt yama çalışmaları aralıksız sürüyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, tahrip olan yollarda başlatmış olduğu bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuşba Belediyesi, belirlediği program dahilinde gerek ağır geçen kış şartlarından kaynaklı gerekse kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hatları ile elektrik ve telekomünikasyon şebekelerin yer altına alınmasından dolayı tahrip olan yolları onarıyor. Belediye ekiplerinin İskele, Altıntepe, Abdurrahmangazi, Seyrantepe, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerinde yapılan bölgesel yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları için 10 bin ton asfalt yama ile 500 metreküp balans kullanıldığı kaydedildi.

İlçe sakinlerinin memnuniyetini dikkate alarak programlı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çözüm bekleyen sorunları bir bir giderdiklerini söyledi. Başkan Akman, “Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu olumsuz etkileyerek araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirerek bu eksiklikleri gidermek için 10 bin ton asfalt yama ve 500 metreküp balans kullanarak geniş kapsamlı bir çalışma yaptık” dedi.

Tuşba'nın gelişmekte olan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Akman, “İlçemiz gelişmekte olan bir yerleşim yeri olduğundan sık sık altyapı çalışması ile karşılaşıyoruz. Bunun için de ayrıca 4 bin ton asfalt yama malzemesi daha aldık. Ekiplerimiz böyle bir durum ile karşılaştıklarında anında müdahale ederek bu eksikleri gideriyor. Bu çalışmamız mevsim şartları imkan verdiği sürece de devam edecektir” ifadelerini kullandı.