Tuşba Belediyesinin ‘hijyen seferberliği' hız kesmeden devam ediyor

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesinin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başlattığı hijyen seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan düğün salonları, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'da kapılarını tekrar açarken, salgınla mücadelesini aralıksız sürdüren Tuşba Belediyesi de tedbiri elden bırakmayarak ilçede faaliyet gösteren düğün salonlarını dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri, düğün salonlarını özel solüsyonlu dezenfektanlarla en ince detaylarına kadar elden geçiriyor.

“Korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil”

Halkın sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs salgınının ülkemizde tespit edildiği günden itibaren yaklaşık 4 aydır tüm düğün salonlarının kapalı olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile düğün salonlarının 1 Temmuz itibariyle tekrar açıldığını vurgulayan Başkan Akman, “Ne olursa olsun hayat devam ediyor. Ekiplerimiz, düğün salonlarımızın açık ve kapalı alanlarını bugünden itibaren dezenfekte ediyorlar. Salgın alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Zaten Cumhurbaşkanımız, defalarca korona virüsle mücadelede uyulması gereken sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulması gerektiğini vurguladı. Eğer bizler de bu 3 tedbiri yerine getirirsek inşallah düğünlerimizi gönül rahatlığıyla yapacağız” dedi.

Hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarısı

Hayatın devam ettiğinin altını çizen Başkan Akman, “Yaklaşık 4 aydır düğün için gün almış bekleyen gençlerimiz var. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde gönül rahatlığı ile düğünlerini yapabilecekler. İnşallah kısa sürede bu virüs biter ve evlatlarımızın mürüvvetini görürüz. Rabbim bu belayı ülkemizin başından defeder. Bizler de gönül rahatlığıyla düğünlerimize devam ederiz. Tek ricam, Cumhurbaşkanımızın defalarca vurguladığı sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına riayet etmeleridir” şeklinde konuştu.

“Halkımızın sağlığını hep ön planda tuttuk”

Tuşba Belediyesi olarak halkın sağlığını ön planda tutarak, salgının başlamasıyla birlikte vatandaşların ortak kullandıkları tüm kamu kurumları, camiler, taziye evleri, Kur'an kursları ile parklardan dezenfektan çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Akman, “Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalıştık. Merkez 10 mahallemizin tüm sokaklarını sabunlu su ile yıkadık. Şimdi ikince kez yıkamaya başladık” ifadelerini kullandı.