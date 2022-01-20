Tuşba Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle mahallelerde başlattığı yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuşba Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 48 personel ve 36 araçla aralıksız yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yer alan kırsal mahallelerde etkili olan tipiye rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşatmamaları için etkili olan soğuk hava ve tipiye rağmen karla mücadele çalışması yürüttüklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin özverili bir şekilde çalışarak kapalı olan yolları tek tek ulaşıma açtığını kaydetti. Etkili olan tipi nedeniyle bazı mahalle yollarının birkaç kez ulaşıma açtıklarını anlatan Başkan Akman, “Vatandaşlarımızın etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 48 personel ve 36 araçla yürüttüğümüz yol açma çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.