Tuşba Belediyesi'nin ödüllü projesi olan bedesten çarşısı açılış için gün sayıyor

Van'ın Tuşba Belediyesi'nin, Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülüne layık görülen Bedesten Çarşısı projesi açılış için gün sayıyor.

İstasyon Mahallesi'nde bin 910 metrekare alan üzerinde inşaatına başlanan ve Tuşba ilçesinin ilk çarşı projesi olan Bedesten Çarşısı büyük ölçüde tamamlandı. Toplam 2 bin 685 metrekare kapalı alana sahip olan Bedesten Çarşısı'nın 2 bloktan oluştuğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, projenin 3 kattan oluştuğunu ve 14 adet dükkan ile ibadethane ve Aile Destek Merkezi'nin yer aldığını söyledi. Bedesten Çarşısı'nın yakın zamanda tamamlanarak halkın hizmetine sunmayı planladıklarını dile getiren Başkan Akman, “Projemizin yapım süresi 270 iş günü olmasına rağmen çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Böyle devam etmesi durumunda planlanan süreden daha kısa bir zamanda bitirilmesini hedefliyoruz. Van'da semt pazarları konusuna farklı bir bakış açısı getirecek olan Bedesten Çarşısı Projemizin açılışı için artık gün sayıyoruz” dedi.

Tarihi Kentler Birliği'nin, 2022 yılında 20'ncisini düzenlediği ve 6 kategoride ödülün verildiği yarışmaya Tuşba Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde hayata geçireceği ‘Bedesten Çarşısı' projesi ‘Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü. Başkan Akman, ayrıca hayata geçirilen Bedesten Çarşısı Projesi'ne katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile kardeş belediye olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bedesten nereye nenir?

Bedesten eski dönemlerde ilk yapılış amacı yolcuları ağırlamak için ortaya çıkmış kervansaray olarak yapılmıştır. Zamanla ticarette ilerlemeyi sağlayan ticaret merkezi haline gelen bedestenler sonunda kapalı çarşı olarak hizmet vermeye dönüşmüşlerdir. Bedesten kapalı çarşıların duvarlarının bezenmesi renklendirilip süslenmesi sonucunda bedesten adını almıştır. Tarihi birçok kapalı çarşı aynı zamanda bir bedesten olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. Bedesten değerli malların satışının yapıldığı ticari olarak önemli gelir kaynaklarının elde edildiği yerler olarak kullanılmaktadır.