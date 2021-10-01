Tuşba Belediyesinin standına büyük ilgi

Van'ın Tuşba Belediyesinin bu yıl 11'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin 3'üncü büyük turizm fuarı olan ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Tuşba Belediyesi, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak olan ‘11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı. Belediyenin, Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'nde açmış olduğu kurslarda üretilen el emeği göz nuru ‘Bindallı' ve ‘Kilim' gibi yok olmaya yüz tutan bir birinden güzel eserin yer aldığı standı gezen ziyaretçiler adete geçmişe yolculuk yapıyor.

Belediyenin ilçeye kazandırdığı hizmet binası, İskele Sahil Bandı 2. Etap, İskele Sahil Yolu Birinci ve İkinci Etapları ile Ayanıs Halk Plajı ve Akköprü Millet Bahçesi gibi dev projelerle kültürel ve sosyal belediyecilik alanında da yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı standı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özge Özkan Yavuz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Fuarın ilk gününde açmış oldukları standın yurt içinde ve yurt dışında gelen çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba'nın kültür ve turizmin başkenti olacak kadar büyük zenginliklere sahip olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Bizler de Tuşba Belediyesi olarak bu kültürel ve doğal güzellikleri halkımıza tanıtmak adına standımızı açtık. Standımız yerli ve yabancı misafirlerimizden çok büyük ilgi görüyor. Tüm ziyaretçilere şahsım ve Tuşba Belediyesi adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca belediye ekipleri, gün boyu standa gelen ziyaretçilere ilçeyi ve hizmetlerinin anlatıldığı dergi ile broşür gibi tanıtım materyalleri dağıtıp, ayran aşı ikramında bulundular.