Tuşba Belediyesinin ‘yaz okulları' kayıtları başladı

Van'ın Tuşba Belediyesi, çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 16 branşta açacağı ‘yaz okulları' kayıtları başladı.

Belediyenin ‘Tuşba'da eğitim, kültür ve sanat dolu bir yaz sizi bekliyor' sloganı ile açacağı resim, gitar, piyano, bağlama, erbane, keman, halk oyunları, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, bilgisayar, İngilizce, ney ve Kur'an-ı Kerim kurslarının Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde verileceği belirtildi.

5 ila 18 yaş grubu öğrencilerin yararlanacağı ve 18 Haziran başlayacağı ifade edilen yaz okullarının yaklaşık 3 ay süreceği kaydedildi. Geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetişmelerine katkıda bulunmak için her yıl yaz okulu kurslarını açtıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, özgüvenlerini artırarak kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Akman, sosyal belediyeciliğin gereklerinden biri olarak açtıkları yaz kurslarının bu yıl daha dolu dolu geçeceğini dile getirdi.

Çocukların hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacak olan tüm kursların tamamen ücretsiz olduğunu da söyleyen Başkan Akman, “Eğitimin her alanında olmayı kendimize temel bir görev olarak görüyoruz. Bu manada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Yaz etkinliklerimiz eğlendirerek öğrendirme esasına dayalıdır. Çocuklarımız hem yaz tatilini verimli geçirecekler hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerle tatilin tadını doyasıya yaşayacaklar. Tamamı ücretsiz olan kurslarımıza çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Tuşba Belediyesinin açacağı yaz okullarına katılmak isteyen çocukların nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte velileri (anne, baba veya 18 yaşının tamamlamış, abla veya abi) nezaretinde Kalecik TOKİ'de bulunan Tuşba Toplum Yaşam Merkezine bizzat gelerek başvurmaları gerektiği bildirildi.