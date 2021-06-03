Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi

Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen ve resim, çini, seramik, tezhip ile giyim eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Tuşba Kaymakamı Furkan Duman tarafından yapıldı. Birbirinden güzel resimlerin, yoğun sabır isteyen tezhiplerin, maharet isteyen maskelerin ve ustalık gerektiren giyim eserlerinin yer aldığı sergide tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Tuşba Kaymakamı Duman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzenlenen programa Tuşba Kaymakamı Furkan Duman'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yaviç, Tuşba ADEM Müdürleri ve kursiyerler katıldı.