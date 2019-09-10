Tuşba İskele sahil bandı projesine tekrar start verildi

etap yapım işinin tekrar startı verildi.

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen, İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap yapım işi, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan; 7161 Sayılı Kanun'un Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32'inci Maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4.üncü maddesine göre; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışların meydana gelmesi nedeniyle durdurulmuştu. ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve idarelerin onayına bağlı olarak fesih, tasfiye veya devir edebilir' esası dayanak gösterilerek feshi gerçekleştirilen İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap yapım işinin tekrar startı verildi.

Mega projenin startı verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ‘Cazibe Merkezleri Destekleme' programı kapsamında finanse edilen proje, oluşan mücbir sebepler dolayısıyla ihalesi tekrar yapıldı. Yer teslimi de yapılan İskele Sahil Rekreasyon 2. Etabının startını, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, Tuşba Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, yapı denetim heyeti, DAKA birim yetkilileri ile AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Akman, ”Projenin diğer etaplarının yapılması Van'ımız için çok önemli olacak”

Alanda incelemelerde bulunan ve DAKA Genel Sekreteri Güray ve AK Parti İlçe Başkanı Günini ile birlikte fidan diken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, projenin 2018 yılında ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, “Van için önemi büyük olan projenin ihalesi yapıldıktan 10 ay sonra gelişen mücbir sebeplerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda proje durdurulmuştu. Yüklenici firmanın müracaatı üzerine 10 ay durdurulan proje ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yaptığımız müracaat sonucu bakanlığın görüşü doğrultusunda idarelerin onayına bağlı olarak fesih, tasfiye veya devir işlemlerini başlattık. Akabinde yaptığımız yeni bir ihale ile işi alan ortak girişim olan firmalarımız 100 gün içinde bitirip bize teslim edecek. Sizlerin huzurunda DAKA Genel Sekreterimiz ve ekine firmalarımıza ve işi dakika dakika takip eden Park ve Bahçeler Müdürümüze ve çalışanlarına huzurunuzda teşekkür ederim” dedi.

Güray; “DAKA olarak Van'da birçok proje gerçekleştirdik”

DAKA olarak Van'da finansal destek sağladıkları birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren DAKA Genel Sekreteri İbrahim Güray, “Bugün yine burada Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Tuşba Belediyesi tarafından yürütülen İskele Sahil Rekreasyon 2 Etabı'nın tekrar startını verdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah Kasım ayının sonuna doğru tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman beye ve ekibine ve projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Günini, “Tuşba Belediyesi'nin mega projeler hazırlayan bir ekibi var”

Gerek AK Parti Tuşba İçe Başkanı gerekse önceki dönem belediye meclis üyesi olması münasebetiyle projenin hayata geçirilmesi adına sarf edilen gayret ve çabayı yakın takip edenlerden biri olduğunu anlatan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, “Şuan Salih Başkanımız ile birlikte çalışan ve bu tür projeleri hazırlanarak Tuşba İlçemize kazandıran ciddi bir proje ekibinin olduğunu biliyorum. Bu ekibin projeyi bir an önce bitirerek halkın hizmetine sunmak için canla başla çalıştığını da biliyorum. Bu çabaların devamını diliyorum. Salih Başkanımıza, ekibine ve projede emeği geçen herkese teşekkür derim” şeklinde konuştu.

Proje ilin istihdam sorununa katkı sağlayacak

Yaklaşık 100 gün sonra tamamlanması planlanan İskele Sahil Rekreasyon 2. Etabında yapılacak olan oyun parkları, spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve restoranlar, çay bahçeleri, plaj, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve butik iskele projeleri ilin istihdam sorununa da bölgesel düzeyde katkı sağlayacak. Binlerce insanın rahatlıkla aynı anda farklı etkinlikler yapabileceği alanlar oluşturulacak. Sahil bandının tamamını kapsayan yürüme yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve diğer aktivite alanları kapsamaktadır. Bu alanlarla birlikte sahil bandı boyunca yaya sirkülasyonu ve ulaşım sağlanacaktır. Van Gölü'nün bakımsız ve kaderine terk edilmiş durumda olan sahili modern konuma getirilmiş olacak. İskele Sahil Rekreasyon Alanı 2. Etabının, kıyı uzunluğu bin 300 metre olacak, binlerce adet 10 yaşında ağaç dikilecek, 80 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak. Bin 300 metre kıyı şeridine 7 metre genişliğinde taş tahkimat, renkli beton yürüme bandı, 2.5 metre genişliğinde renkli beton bisiklet yolu, bir adet plaj futbol sahası, bir adet plaj voleybol sahası, değişik tasarım ve amaçta kent mobilyaları, birbirinden farklı temalı meydanlar, çocuk eğlenme alanları, spor alanları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanları yer alacak.