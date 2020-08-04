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Tuşba Kaymakamı Duman göreve başladı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman göreve başladı.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman göreve başladı.


İçişleri Bakanlığının 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa'nın yerine Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Furkan Duman atanmıştı. Göreve başladığını sosyal medya hesabından duyuran Kaymakam Furkan Duman, “Bismillah diyerek Van/Tuşba Kaymakamlığı görevine başladık. Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin” ifadesini kullandı.

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