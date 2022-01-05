Tuşba TÜBİTAK projelerinde il birincisi oldu

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 2204 yarışmalarında en fazla proje üreterek il birincisi oldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tübitak 2204 yarışmalarında en fazla proje üreterek ilde birinci olduklarını ifade ederek, “40 ilin proje toplamı kadar proje üreterek büyük bir başarı elde ettik. Aynı başarının ilçe akademik göstergelerinin artırılması ve Erasmus+ ve eTwinning projeleri içinde de göstermeyi hedefliyoruz. Yöneticilerin stratejik olarak süreçlere rehberlik etmeleri ve okul proje ofislerinin önemini bir kez daha anladık. Proje ekip işi olup, bizler de bu süreçlerde birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamda süreçlerimizi yakından takip eden ve destek veren Tuşba Kaymakamımız Sayın Furkan Duman'a ayrıca teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve proje ekibini makamında kabul ederek, kendilerini tebrik eden Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ise “Yeni süreçlerde de aynı başarının devam etmesi ile birlikte nitelikli projeler ile ilçemizi temsil etmenizi bekliyoruz. Sizler çalıştıkça motivasyon babında Tuşba Kaymakamlığı olarak bizlerde her zaman yanınızda olacağız. Süreçlere katkı sunan yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tuşba İlçe Kaymakamı Furkan Duman, en fazla proje girişi yapan okul yönetici ve öğretmenlerine başarı belgelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.