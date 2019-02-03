Tuşba Ziraat Odası Başkanı Özgökçe güven tazeledi

Van'ın Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, yapılan 3. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyip, yeniden başkan seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulda çoğunluğun sağlanması ve divan başkanlığı seçiminin ardından odanın genel sekreteri Tayfur Kartal tarafında 2017-2018 yıllarına ait faaliyet raporları okundu. Daha sonra gelir-gider tablosunun delegelerin oyuna sunularak, seçime gidildi. Tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut başkan Özgökçe güven tazeledi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, insanlık tarihi boyunca çiftçilerin her sofraya renk kattığını belirtti. İnsanoğlunun varoluşundan günümüze yaşamını sürdürmek için çiftçilik mesleğiyle uğraştığını ifade eden Özgökçe, "Günümüzde gelişen ülkelere bakıyoruz, sanayi ve teknolojide gelişen ülkeler aynı zamanda tarımda da gelişmiştir. Bu tarımda gelişen ülkeler, teknolojiden kazandıklarını tarıma ayırıyor. Bu yüzden milli hasılatın tarıma aktarılması gerekiyor" dedi.

"Çiftçiler desteklenmelidir"

Mazot ve gübre desteğinin çiftçiye değil, direkt tapuya verildiğini dile getiren Özgökçe, söz konusu desteğin tüm çiftçilere verilmesi gerektiğini söyledi. Van ilinin en büyük geçim kaynağının çiftçilik olduğunu vurgulayan Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sıralamasında hayvancılık konusunda birinci sıradayız. Bölge olarak bu hayvanların etinden, sütünden, yoğurdundan ve yağından faydalanıyoruz. Hayvanların yemini tarımdan karşılıyoruz. Bugün Van'da yapılan göçler, tarım alanlarının kısıtlanmasından kaynaklanıyor. İlimizin ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılıktır."