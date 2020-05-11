Tuşba'da 23 Nisan yarışmasının ödülleri verildi

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sponsorluğunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı temalı ‘şarkı, resim, şiir ve evimi süslüyorum' kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şarkı, resim, şiir ve evimi süslüyorum başlıklı dört kategoride dereceye giren öğrencilere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu evlerine giderek sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tek tek ödüllerini takdim etti.

Evlerinin önünde ödülleri takdim eden Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “Öncelikle yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Amacımız öncelikle ülkemizin ve ilimizin şu günlerde korona virüs salgını ile mücadelesinden dolayı alınan tedbirler doğrultusunda ‘Evde Kal, Evde Hayat Var' kampanyaları ile vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması amaçlandığından dolayı bizlerde eğitim camiası olarak devletimize destek amaçlı çocuklarımızın da evlerinde canları sıkılmaması için böyle bir proje düzenledik. Bizlere destek veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Bey'e sponsorluğundan ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe genelinde 8-14 yaş aralığındaki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik şarkı, resim, şiir ve evimi süslüyorum yarışmasında dereceye girenlere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi Başkanı Hakan Durğun ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Uzmanı ve Proje Koordinatörü Elif Göksu katılarak hediyeleri takdim etti.