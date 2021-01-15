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Tuşba'da 91 okula “Okulum Temiz” belgesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza altına alınan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" işbirliği protokolü kapsamında Van’ın Tuşba ilçesindeki 91 okula "Okulum Temiz” belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza altına alınan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" işbirliği protokolü kapsamında Van'ın Tuşba ilçesindeki 91 okula "Okulum Temiz” belgesi verildi.


Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Koç İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen törene Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Zakir Taşkın, Mehmet Kızıldeniz ve Muhtullah Bingöl ile okul müdürleri katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “Tüm standart kriterlerini yerine getirerek, başvuruda bulunan okullarımız işyeri sağlık ve güvenlik birimi denetçilerimiz tarafından masa ve sahada incelenmekte ve başarılı okullarımıza ‘okulum temiz' belgesi verilmektedir. Bu kapsamda Tuşba ilçemizdeki tüm okullarımız belgeyi almak için başvuruda bulunmuştur. Bu nedenle duyarlılıklarından dolayı tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Okullarımızda her türlü temizlik, hijyenik ve sağlıklı bir ortamın hazırlanmasında başta hizmetli personelimize olmak üzere yöneticilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından okul temsilcilerine belgeleri verildi.

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