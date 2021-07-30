Tuşba'da bölge turizmine büyük katkı sağlayacak modern yollar yapılıyor

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan modern yolların yapılmasından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile ekibine teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesinin, ilçe sınırlarında bulunan Mollakasım, Ayanıs ve Özyurt mahalleleri grup yolu asfalt çalışması ile Çitören-Mollakasım Sahil Yolu Projesi'nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yakın bir zamanda açılışını gerçekleştirecekleri Ayanıs Halk Plajı'nın bulunduğu 3,5 kilometrelik güzergahın asfaltlanmasının bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. İlk etapta yolun 1,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışması tamamlanırken, 2 kilometrelik kısmında ise hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Başkan Akman, “Asfaltlama çalışmasının tamamlanması ile Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün el değmemiş turkuaz koyları ve kıyılarıyla Van'ın cazibe merkezi olmasına önemli katkı sağlayacak” dedi.

Tuşba'da ‘Sahil Yolu Projesi' sevinci

Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte vatandaşların Van Gölü sahillerine ulaşımını kolaylaştırmak, Van Gölü sahillerini turizme kazandırmak için 10 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Sahil Yolu Projesi'nin Çitören-Mollakasım etabının yapımının da devam ettiğini vurgulayan Başkan Akman, sahil yolunun iki gidiş ve iki geliş şeklinde planlandığını dile getirdi. Projede bisiklet ve yaya yolunun da bulunduğunu söyleyen Başkan Akman, “Tarihimizde yol medeniyetin göstergesi olarak kabul edilir. Tuşba Belediyesi olarak bizim de hedefimiz yeni yollar açmak ve mevcut yolların ise kalitesini artırarak daha güvenli hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Mollakasım, Ağartı ve Özyurt mahalle grup yolları asfaltlama ile Çitören-Mollakasım Sahil Yolu Projesi çalışmalarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'e, genel sekreter yardımcılarına ve Fen İşleri Daire Başkanı ile çalışanlarına teşekkür etti.