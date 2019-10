Tuşba'da ‘değerlendirme toplantısı' yapıldı

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik ‘değerlendirme toplantısı' yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Müze Müdürü Erol Uslu, Tuşba Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız, M. Baki Karabulak, Zakir Taşkın, Mehmet Kızıldeniz ve Seyit Bahattin Seyitoğlu ile ilçeye bağlı okul müdürleri katıldı. Burada konuşan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, okul müdürünün; öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği, okul önünde bekleyen güvenlik görevlisi, okul polisi ve diğer paydaşlara kadar ilgilenmek zorunda olduğunu belirterek, “Okuldaki idareyi ve başarıyı sağlamak için bu farklı taraflar arasında uyum ve senkronizeyi sağlamak zorundasınız. Velilerin de diğer paydaşlarla birlikte eğitim sürecine katkı sağlaması gerekmektedir. Tabi ki velilerimizi de bu işin içine dahil etmeye çalışacağız ve nihayetinde onların çocuklarını eğitmeye çalışıyoruz. Akademik başarı çok önemli, ama akademik başarı tek başına yeterli değildir ve akademik başarı üzerinden her şeyi değerlendirmememiz lazım ve çocuklarımız her türlü enstrüman çalsın ve spor dalları ile ilgilensin. Elbette bizde bunu çok istiyor ve destekliyoruz. Biz destekçiniz olarak her zaman buradayız. Ben bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve göreve yeni başlayan idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza başarılar dileyerek tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, geçen yıl da bir önceki yıllar gibi çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkılarıyla okullarda siz eğitim liderlerinin desteği ile çok güzel çalışmalar yapıldı ve çok anlamlı başarılar elde edildi. Okul dereceleri, ilçe dereceleri, bölge dereceleri ve Türkiye dereceleri elde edildi. Bu başarıları elde etmek elbette kolay değildir. Bizim asli görevimiz, vicdanımızla yeteneklerimizi birleştirip eğitim kurumlarımızda liderlik yaparak öğrencilerimizin mutlu ve başarılı olmasını sağlarken, sağlıklı bir ortam oluşturmak zorundayız. Okul müdürü olmak elbette kolay değildir. Günümüz bilimsel yöntemlerde eğitim yönetimindeki süreci sağlıklı ve düzenli kullanabilmemiz için eğitim kurumlarında yönetişim sürecini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. İlçemize yeni atanan idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri alanlarıyla ilgili okul müdürlerine bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantının ardından Müze Müdürü Erol Uslu tarafından yeni açılan müze hakkında bilgiler verilerek, müze gezildi.