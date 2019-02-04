Tuşba'da ders zili çaldı

Van'ın Tuşba ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, ders zilinin çalmasıyla başladı.

Van'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 310 bin 911 öğrenci ve 18 bin 654 öğretmen bugün ders başı yaptı.

İnşaat çalışması tamamlanan ve eğitim öğretimin ikinci döneminde hizmete giren Hayati Yazıcı Fen Lisesini ziyaret eden Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının hayırlı olmasını dileyen Aslan, okul ve pansiyon için de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür etti.