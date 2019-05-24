Tuşba'da gıda denetimi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, zabıta müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan market ve imalathanelerde gıda ve fiyat denetimi uygulaması yaptı.

İlçede düzenli olarak gıda denetimlerini yapan Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine Belediye Başkanı Salih Akman da başkanlık etti. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde halkın; sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarının sağlanması amacıyla halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı iftar saatinden sonra zabıta ekipleri ile birlikte denetime çıkan Belediye Başkanı Salih Akman, halkın tüketimine sunulan gıdaların, insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığına, özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, gıdaların hazırlandığı çalışma tezgahlarının temizliği ile tüm gıda ürünlerinde son kullanma tarihlerinin geçmemiş ve orijinal ambalajlarının bozulmamış olmasına dikkat etti.

İlçe genelinde periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşın huzur içerisinde alışveriş yapmasının da önünün açıldığını ifade eden Başkan Akman; market, fırın ve imalathanelerin denetimlerini sıkılaştırdıklarını belirtti. Başkan Akman, “Periyodik olarak yapılan denetimler sıklaştırılarak devam ediyor. Market, fırın ve imalathane gibi sıhhi iş yerlerinin kontrol edilmesine belediye olarak önem veriyoruz. Yapılan denetimlerde; kasa ve reyon fiyat farkına, temizlik ve gramaj gibi hususlara özellikle dikkat ediyoruz” dedi.

Vatandaş sağlığının öncelik olarak belirlendiğini de altını çizen Başkan Akman, vatandaşların sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasının öncelikli görevleri olduğunu ifade ederek, “İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.