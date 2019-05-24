Tuşba'da işbirliği protokolü

Van'ın Tuşba ilçesindeki Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu, TED Van Koleji ile Elit World Van Oteli ve Hayatın Renkleri Solmasın Derneği arasından işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Şube Müdürü Mehmet Baki Karabulak, Hayatın Renkleri Solmasın Dernek Başkanı Osman Turğut, Elite World Van Oteli Genel Müdürü Oktay Aksoy, TED Van Koleji Kurucu Müdürü Önder Özbay, Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okul Müdür Vekili Ahmet Arslan, Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selcan Gülseven Kılıç, İlçe Proje Biriminden Hakan Durğun ve okul alan şefleri katıldı. Hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına dayalı olarak protokollerimizin amacı; okulun eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesidir. İşletmenin ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün okul-işletme işbirliği protokolü ile sektörün deneyimli, kalifiye, alanında uzmanlaşmış yeterliklerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmektir. Protokollerimizin kapsamında okul ile işletme işbirliğinde; alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca protokollerimiz yeni teknik ve yöntemlere dayalı atölye iyileştirilmesini, deneyim paylaşımını ve istihdam odaklı işbirliğini kapsamaktadır" dedi.