Tuşba'da, ‘Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele' günü

Van merkez Tuşba Belediyesi'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Medya Nasıl Bakıyor? Ne Yapıyor? Ne Yapmalı? konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Gazeteci Yazar Fadime Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Medya Nasıl Bakıyor? Ne Yapıyor? Ne Yapmalı? konulu konferansa, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve eşi Fatma Özgökçe'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vasim Yaviç, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, AK Parti Tuşba Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, bazı sivil toplum kuruluşların başkanları, Tuşba Belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ile çok sayıda kadın katıldı.

Konferansın açılışında bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, halkın talepleri doğrultusunda 4 yıl içerisinde yapılması gereken hizmetlerin en iyisini sunduğunu dile getirdi. 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Yusuf Ziya Yılmaz Konferans Salonu'nun bulundu bölgenin geçmişte hiç dokunulmamış çöpten geçilmeyen mezbelelik bir alan olduğunu hatırlatan Başkan Özgökçe, kendi dönemlerinde adeta bir gül bahçesine dönüştürüldüklerini dile getirdi. Başkan Özgökçe, “Demek ki dokununca oluyormuş, isteyince bunlar yapılıyormuş. Tabi bunu yaparken Tuşba'da gerek meclis üyelerimiz, gerekse çalışan arkadaşlarımız ile gece gündüz demeden aşkla, şevkle, heyecanla bu yola koyulduk” dedi.

Halka verdikleri vaatlerinin tümünü yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Özgökçe, yılların birikmiş sorunlarından dolayı hizmet binasını yapma fırsatı bile bulamadıklarını dile getirdi. Başkan Özgökçe, “Bizlere bu imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımızın verdikleri destekleri ile sunduğumuz projelerin kabul görmesinden dolayı Van bu kadar kısa sürede değişti ve gelişti. Allah'a hamdolsun yapmış olduğumuz projelerle Van'ı yaşanılır hale geldi. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle halkımızın hayat standartlarını artırdık ve inanıyoruz ki başta kadınlarımız çocuklarımız olmak üzere halkımız her şeyin en güzeline layıktır Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hakikaten yıllardır bu cennet vatan ihmal edildi. Belediyecilik hizmetleri bu güne kadar gerçek anlamda yapılmadı. Ama inanıyorum ki halkımız bu 4yıllık süreçte hizmeti gördü ve inanıyoruz ki halkımız kararını en doğru şekilde verecektir” şeklinde konuştu.

Kadınların çiçek olduğunu koparıp atıldığında bir daha açmadığını, kuruduğundan da bir daha koku vermediklerini dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bu yüzden kadınların el bebek gül bebek bakılması gerektiğinin altını çizdi. Kadınları çok önemsediklerini de ifade eden Türkmenoğlu, “Biz teşkilat olarak bir anket yaptık. Gençler üzerinde en önemsediğiniz isim kim, onu söyler misiniz? Diye genlerin yüzde 70'i ‘Annemiz' dedi. Gençler babalarından, kardeşlerinden ve akrabalarından ziyade her yerde, her lafında ‘Anne' dediler” şeklinde konuştu.

2014 yılında Büyükşehir Yasası ile ilk defa kurulan belediyelerden birinin de ‘Güneş Kenti' anlamına gelen Tuşba olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, “Şu anda bulunduğumuz mekan gerçekten geçmişten çok bakımsız bir yerdi. Van çok güzel şehir fakat önceki dönem liyakat sahibi kişiler tarafından yönetilmedi. 2014 yılında AK Parti olarak mevcut belediyeler içerisinde Tuşba ve Gevaş'ı kazandık. Bugün diğer ilçeler içerisinde Tuşba'ya gıpta ile bakıyor. Başkanımız bir birinde güzel çalışmalarıyla her gün bir açılış gerçekleştiriyor. Ekibiyle, pırıl pırıl vizyonuyla ilçemize güzel hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Biz de onun yaptığı projeleri sahada anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardında Gazeteci Yazar Fadime Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Medya Nasıl Bakıyor? Ne Yapıyor? Ne Yapmalı? konulu konferansa geçildi. Salonu dolduran kadınlara, medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini yaşanmış olaylardan örnekler vererek anlatan Özkan, kadınların çalışma hayatının her kademesinde yer almasını istedi. Konferansın ardından AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Özkan'a Tuşba Belediyesi adına hediye edilen seccadeyi verirken, AK Parti Tuşba Kadın Kolları Başkanı Hacer Şevgin Altın ise Özkan'a çiçek verdi.