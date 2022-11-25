Tuşba'da kanalizasyon sistemi olmayan mahalle kalmıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Tuşba Belediyesi tarafından imar ve mülkiyet sorunu çözülen Bardakçı Mahallesi'nde kanalizasyon sistemi yapımına başladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın girişimleri ile kanalizasyon sistemi olmayan Bardakçı Mahallesi'nin bu sorunu da çözülüyor. Başkan Akman'ın talimatlarıyla belediye tarafından imar ve mülkiyet sorunu çözülen Bardakçı Mahallesi'nin kanalizasyon sistemi için ilk kazma vuruldu.

Bardakçı Mahalle Muhtarı Tevfik Uçar ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akman, “Bardakçı Mahallemizin kanalizasyon sisteminin yapımına bugün itibariyle başlanmıştır. İlçemize yapılan bu güzel hizmetlerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı'ya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'e ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'a teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir zamanda bitirip halkımızın hizmetinde sunarız” dedi.

Bardakçı Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Bardakçı Mahalle Muhtarı Tevfik Uçar ise mahallede yaşanan altyapı sorununu Tuşba Belediyesi ve VASKİ Genel Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu çözüldüğünü ifade ederek, “Asıl belediyecilik anlayışı budur, hizmet budur. Kurumlar arası diyalog ve işbirliği ile başlatılan bu güzel çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Bardakçı Mahallesi kanalizasyon sisteminin tamamlanmasıyla birlikte Tuşba ilçesinde kanalizasyon sistemi girmeyen merkez mahallenin kalmayacağı belirtildi.