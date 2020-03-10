Tuşba'da korona virüs bilgilendirme semineri

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından okul müdürlerine yönelik korona virüsü (Covid-19) ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Koç İlk ve Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Van Halk Sağlığı Uzmanı Rıdvan Saydan, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Gizem Sayılır, okul müdürleri, okul sağlığından sorumlu müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bilindiği üzere dünyamızın bazı ülkelerinde korona virüsü hastalığı baş göstermiş durumda. Şu an ülkemizde böyle bir tehlike yok, ama bizler şimdiden tedbirlerimizi alarak bu tür hastalıklara karşı önlemlerimizi almalıyız. Bizler eğitim camiası olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için bu tür ölümcül hastalıkların önlemini almalıyız. Okullarımız kalabalık ve genç çocuklarımızın toplu olarak yaşadığı ve hareket etmiş olduğu bir alan olduğu için bu tür hastalıkların yayılmasında etken oluyor. Bizlerde bu tür hastalıklardan nasıl korunabiliriz? Okullarımızda nasıl önlemler alabiliriz? Bu konuda yeterince bilgi sahibi miyiz? Ve neler yapabiliriz gibi önlemler alabilmek için Tuşba Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte böyle bir toplantı düzenledik, inşallah faydalı olur” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Gizem Sayılır tarafından korona virüsü (Covid-19) hastalığının ne olduğu, belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Seminer, korona virüs hakkında bilinmesi gereken bilgiler aktarılırken merak edilen sorular da cevaplandıktan sonra son buldu.