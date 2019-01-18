Tuşba'da minik öğrencilerin karne sevinci

Tuşba Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kalecik Kadın ve Aile Merkezindeki anasınıflarında eğitim gören minik öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayarak karnelerini (gelişim raporu) aldı. Miniklere karnelerini dağıtan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, hem miniklerin hem de ailelerinin sevinçlerine ortak oldu.

Minikleri ilk karne heyecanında yalnız bırakmayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediye olarak eğitime tam destek verdiklerini belirtti. Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye tüm öğrencilere yardımcı olduklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Bir anne evde çocuğuna bakmakta zorlanırken, burada 30 çocuğu aynı anda yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tuşba Belediyesi olarak kıymetli öğretmen kadromuzla geleceğimiz olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çocuklara sıcak bir ortam oluşturmak çok kolay olmuyor. Sıfırdan kurulan Tuşba Belediyesinin aile destek merkezinde bugüne kadar evlatlarımızı yetiştirmek için ciddi bir emek ve gayret sarf ediliyor. Biz çocuklarımızdan her zaman umutluyuz” dedi.

Karne dağıtım töreni, Başkan Özgökçe'nin miniklere karne ve çeşitli hediye takdimiyle sona erdi.