Tuşba'da ‘muhtarlarla istişare' toplantısı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunmak, ilçenin öncelikleri doğrultusunda çalışma programı ve 2019-2023 strateji planı hazırlamak üzere ‘Muhtarlarla İstişare Toplantısı' düzenledi.

Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen ‘İstişare Toplantısı'na Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra başkan yardımcıları Necati Yertürk, Hasan Handil ve Mehmet Nuri Bekiroğlu, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Mahallelilerin taleplerini temsilcileri olan muhtarlardan dinlemek istediklerini belirten Başkan Akman, mahalle muhtarları ile işbirliği ve tam uyum içinde çalıştıklarını kaydetti. Başkan Akman, “Muhtarlarımız, mahalleleri ile ilgili her türlü sorunları öncelik sırasına göre bize bildirirlerse daha kolay ve daha çabuk çözülür” dedi.

Tüm mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini ve gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde mahallelinin karşılaştığı sorunlar konusunda bilgi sahibi olduğunu da dile getiren Başkan Akman, bunların öncelik sıralaması belirlendikten sonra çözümünün daha kolay olacağını dile getirdi. 2019-2023 stratejik planı hazırlamada muhtarların görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Akman, “Biz ilimize, dolayısıyla Tuşba ilçemize hizmet etmek amacıyla burada bulunmaktayız. İlçemizi daha yaşanır bir ilçe yapmak için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. İlçemizin, mahallelerimizin bizim hizmet alanımıza giren problemlerini hal etmek için sizinle birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhtarların taleplerini ilgili kuruma yapmaları halinde daha iyi hizmet alacağının da altını çizen Başkan Akman, “Şunu bilmenizi isterim ki bize de olan talepleriniz hizmet alanımız kapsamında olan talepler olmalı ki bizler karşılayalım. Yani su, kanalizasyon ve mezarlık çevresi yapımı veya bir kişiye münhasır taleplerle gelinmemesini özellikle istirham ederim” şeklinde konuştu.

“Bizim işimiz, Allah rızası için vatandaşın işini kolaylaştırmak”

Merkez mahallelerde karşılaştıkları en büyük sorunların başında yeni yolların açılması olduğunu ifade eden Başkan Akman, ancak mahallelerin talebi olan yeni yolların açılması için tapuların alınması, ifrazların yapılıp, yol, park ve diğer terkinlerin yapılması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde yol açmalarının imkânsız olacağını söyleyen Başkan Akman, “Bizim işimiz, Allah rızası için vatandaşların işini kolaylaştırmaktır ve bunun için buradayız. Ama bazı mahallelerimizden insanlar ev yapmış ve evin önüne gidecek yol yok. Ben yol yapmaya kalktığım zaman başkasının tapulu tarlasına veya arsasına giriyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızın talep ettiği yolları yapamıyorum. Diğer mahallelerimizin de bu duruma düşmemesi, kendiniz için değil, geleceğiniz olan çocuklarınız, torunlarınız için cadde ve sokaklarınızı geniş tutun. Biz de o yollarınıza asfalt ve parke taşı yaparak bir medeniyeti birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık İşleri Müdür Osman Kıran'ın da muhtarlara büyükşehir ile ilçe belediyelerin görev ve sorumlulukları, belediye kanunu, belediyelerin kuruluş amaçları, teşkilat şeması, yetki ve imtiyazları ile belediye başkanının görevleri, belediye meclisi, büyükşehir belediyesine devredilen hizmetler, büyükşehir ve ilçe belediyelerin tahsil ettiği vergiler, fen işleri, kazı izni yol yapım çalışmaları konusunda bir sunum yaptı. Tuşba Belediyesine bağlı 67 mahalle muhtarından özel durumu olan bir kaç kişinin dışında tamamının katıldığı toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Mahalle Muhtarları toplantının ardında Belediye Başkanı Salih Akman'ın verdiği öğle yemeğine katıldılar.