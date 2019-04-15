Tuşba'da “Öğrenme Yolculuğunda Başarı Rehberi” Semineri düzenlendi

Van merkez Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TYT, YKS ve LGS'ye girecek olan öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını artırmak ve akademik başarılarına katkı sunmak amaçlı “Öğrenme yolculuğunda başarı rehberi” seminer düzenlendi.

Bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhlis Ceylani, ve alanında uzman eğitimciler, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Türkiye geneli Haziran ayında yapılacak olan 12. sınıfları kapsayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik motivasyon seminerleri ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak LGS için son süreçlerde öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını artırmak ve akademik başarılarına katkı sunmak üzere alanında uzman kişileri öğrencilerimizle buluşturduk” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen “Öğrenme yolculuğunda başarı rehberi” konulu seminerinde; verimli ders çalışma, öğrenmeyi öğrenme, zaman yönetimi, çalışma ortamları, doğru öğrenme, kaygıyla nasıl baş edilir, örnek soru uygulamaları gibi öncelikli konularda aktarımlar yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden seminerde öğrencilere süreç odaklı sorunları, ailelerin sınav yaklaşımları ve yanlış bilinen uygulamalar gibi konularda aktarımlar yapıldıktan sonra program son buldu.