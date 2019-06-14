Tuşba'da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' çizgi çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, okul önleri ile yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yol çizgi çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığının ‘2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilişi ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanya, Van'ın Tuşba ilçesinde de karşılık buldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki okul önleri ile tüm yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları başlattı. Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülere yolda kasis var görüntüsü vererek araçların yavaşlamasını sağlıyor. Okulların önlerine öğrencilerin daha güvenli geçmesini sağlamak amacıyla yay geçidi yapan Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygulamayı tüm merkezdeki okulların önünde gerçekleştireceklerini kaydettiler. ‘Önce Yaya' ikonlarını da güzergâha yerleştiren ekipler, trafikte hayatın önemine dikkat çekiyor.