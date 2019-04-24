Tuşba'da stratejik plan değerlendirme toplantısı

Tuşba Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından 2019-2023 Stratejik plan değerlendirme toplantısı düzenledi. Koç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Şube Müdürü Mehmet Kızıldeniz, proje birim sorumlusu Hakan Durğun ve okul yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, 2023 hedeflerine uyumlu planların hazırlanmasının önemine ve stratejik hedeflerin okul ihtiyaçlarına göre komisyon marifetiyle hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Stratejik plan uzmanı Hakan Durğun'un sunumlarıyla planların genel çerçevesi ve yapılan hatalar örnek plan üzerinde atölye çalışması ile toplantı sona erdi.